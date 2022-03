Werken aan de fietsbrug Houthalen-Helchteren gestart

“De nieuwe fietsbrug is vooral een eerste stap naar een oplossing in de Noord-Zuid verbinding. Het was een van de zwartste kruispunten. Vooral aan de Kiewitwijk en de Grote Baan.” De fietsbrug komt ook niets te vroeg want het is levensgevaarlijk om die Grote Baan over te steken: “Er zijn inderdaad een aantal pijnpunten”, gaat Yzermans verder. “We hebben er in het verleden al enkele opgelost. Met ook de aanleg van de nieuwe fietspaden zal het veiliger worden voor alle fietsers, zowel voor de recreatieve fietser, als voor wie met de fiets naar het werk gaat.”