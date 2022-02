Gemeente Haaltert zoekt vervanger voor "tuttenboom" die storm niet overleefde

Net zoals op vele andere plaatsen voorziet Haaltert een boom, waar kinderen die daar klaar voor zijn, hun "tutje" of fopspeen kunnnen achterlaten. Het is voor sommige kinderen, een belangrijk ritueel om zonder al te veel gedoe naar een nieuwe levensfase te gaan. Maar de gemeente zit nu tijdelijk zonder "tuttenboom" want die raakte vernield bij stevig stormweer een dikke week geleden.