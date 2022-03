Gentse ombudsvrouw vraagt duidelijkheid over boetes voor wie regels lage emissiezone (LEZ) herhaaldelijk overtreedt

“Zo kregen we een klacht binnen van een man die tien keer onbewust de lage emissiezone was binnengereden”, vertelt Helena Nachtergaele. “Hij realiseerde het zich pas, toen hij na een maand de boetes zag binnenkomen. Maar toen had hij wel al voor 1.500 euro aan boetes bijeen gereden. Dit is voor veel mensen een maandloon, dit kan de bedoeling niet zijn.” Nochtans was het een vergetelheid van de man: hij was uit het oog verloren om zijn vergunning te verlengen.

De ombudsvrouw kaartte de klachten aan bij het stadsbestuur, waarna een regularisatie volgde. Een deel van de boete werd kwijtgescholden. “Dat is natuurlijk een goede zaak”, verduidelijkt Helena Nachtergaele. “Toch wil ik er bij de stad op aandringen om dit in de regelgeving duidelijk aan te passen. Dat zorgt voor transparantie voor iedereen.”