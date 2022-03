Gezin uit Leopoldsburg en krantenwinkel in Gingelom zamelen hulpgoederen in voor bevolking van Oekraïne

De familie Camps uit Leopoldsburg is niet aan haar proefstuk toe. Afgelopen zomer zamelde ze vrachtwagens vol goederen in voor de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië. Nu willen ze hetzelfde doen voor de bevolking van Oekraïne. "We zoeken dekens voor de mensen die in de schuilkelders zitten", vertelt Jef Camps. "Maar ook luiers en natte doekjes voor baby's, babyvoeding, conserven voor de volwassenen en medische materieel, om wonden te kunnen verzorgen. Daar is heel veel nood aan."