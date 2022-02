Grote Europese olie- en gasbedrijven trekken weg uit Rusland

Het Noorse staatsbedrijf Equinor, het vierde grootste olie- en gasbedrijf van Europa, kondigt vandaag aan dat het zijn samenwerking met het Russische staatsbedrijf Rosneft stopzet. “We zijn diep geraakt door de invasie in Oekraïne. Die is een vreselijke klap voor de wereld”, stelt Equinor-CEO Anders Opedal in een statement. “Onze gedachten zijn bij iedereen die lijdt door deze militaire actie. In de huidige omstandigheden beschouwen we onze positie als onhoudbaar. We zullen nu de investeringen in onze Russische zaken stopzetten.”