Spreidstand tussen Rusland en het Westen: waarom het stil blijft in Afrika over de oorlog in Oekraïne

Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 tot zo’n tien jaar geleden, stonden nauwe relaties met Afrika niet bovenaan de agenda van Rusland. Maar in 2014 met de annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim en de internationale sancties die daarop volgden, verslechterden de relaties van Rusland met de VS en de Europese Unie.



Poetin ging op zoek naar nieuwe bondgenoten. Professor aan universiteit in Zuid-Afrika, Irina Filatova, zei aan BBC dat "de belangrijkste taak van Rusland in Afrika was om de westerse invloed in diskrediet te brengen". Rusland wilde laten zien dat de "Europeanen er bijvoorbeeld niet in zijn geslaagd om de jihadistische dreiging in de Sahel in te dammen".