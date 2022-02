"Ik heb veel klimaatrapporten gezien, maar nog nooit zo een als dit"

VN-baas Antonio Guterres sprak in zijn speech naar aanleiding van het klimaatrapport duidelijke taal: "Ik heb in mijn leven al veel klimaatrapporten gezien, maar nog nooit een zoals dit. Dit rapport is een atlas van menselijk lijden en een aanklacht tegen falend klimaatleiderschap."

Guterres benadrukte de hoogdringenheid van maatregelen omdat de impact nu al gebeurt en steeds erger wordt. Hij liet enkele keren duidelijk het woordje "nu" vallen: "De mensen en de planeet worden zwaar geraakt door klimaatverandering. Ongeveer de helft van de wereldbevolking leeft in de gevarenzone, nú, en veel ecosystemen staan op een point of no return (waarbij ze onherstelbare schade oplopen en niet meer kunnen terugkeren naar de oude toestand, red.), nú. Niet opgevolgde koolstofvervuiling duwt de meest kwetsbaren op aarde met kikkersprongen richting afgrond, nú."