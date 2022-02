Jongen van 14 dood aangetroffen in woning in Turnhout: zes mensen onder wie de vader aangehouden

In Turnhout is een jongen van 14 afgelopen vrijdag dood aangetroffen in een woning. Dat schrijft Het Nieuwsblad en bevestigt het parket van Antwerpen. Zes mensen, onder wie de vader van de minderjarige, zijn opgepakt en aangehouden op verdenking van het opzettelijk onthouden van voedsel of verzorging aan de jongen en schuldig verzuim.