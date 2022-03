Kalmthouts bedrijf helpt Oekraïense vrachtwagenchauffeurs om terug thuis te raken

Delcroix plaatste de actie met behulp van een Oekraïense vrachtwagenchauffeur op Facebook. In een mum van tijd werd de oproep honderden keren gedeeld en kwam er ook reactie. “Ik sprak al met enkele vrachtwagenchauffeurs die momenteel nog in Groot-Brittannië zijn. Zij bekijken of ze tot aan de Poolse grens met Oekraïne kunnen raken om zo thuis te komen. Het is niet evident om zo’n trip in de cabine van je vrachtwagen te regelen. Ze proberen dus eerst naar hier te komen. Dan zijn ze al een stapje dichter en kunnen we de rest van hun terugkeer samen bekijken.”