Koning Filip stelt bezoek aan Congo uit tot later dit jaar

Verwacht wordt dat bij een nieuw bezoek aan Congo, Filip opnieuw in een of andere vorm zijn "diepste spijt" zal uitdrukken voor de wonden van het veleden. In 2020, bij de herdenking van 60 jaar Congo, liet de konging zich al in dergelijke bewoordingen uit in een brief aan president Tshisekedi. Daarmee werd Filip de eerste koning die zich uitsprak over Congo.