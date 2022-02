Koppel uit Humbeek haalt Oekraïense vluchtelingen zelf op aan grensovergang: "We willen hen rust en warmte geven"

Op dit moment zijn Marc en Sally onderweg van de Pools-Oekraïense grens naar Humbeek, met op de achterbank twee Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Het koppel vertrok afgelopen weekend halsoverkop om vluchtelingen op te halen, ook al hebben ze geen band met Oekraïne. "De eerste die aan mijn mouw trok toen ik bij de grens aankwam, was een gezin met een 50-jarige moeder, een dochter van 17 en hun hondjes", vertelt Marc. "De vader was er niet bij natuurlijk, want mannen moeten in het land blijven om te vechten."