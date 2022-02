Liveblog - "Gesprekken tussen Rusland en Oekraïne starten vanochtend", opnieuw explosies in Kiev en Charkov  

In Rusland blijken de vredesgesprekken niet bepaald te leven, dat vertelt onze correspondent Geert Groot Koerkamp in "De ochtend" (Radio 1). "Er is niet veel aandacht voor. Het beeld dat de Russen te zien krijgen, onderscheidt zich volledig van wat wij in het Westen te zien krijgen. De informatie op de Russische staatstelevisie is volledig gebaseerd op de informatie van het ministerie van Defensie", aldus Groot Koerkamp. "Het woord "oorlog" wordt niet gebruikt. Er wordt gerapporteerd over de eigen successen en over de misdaden van het Oekraïense leger. Gisteren pas is er toegegeven dat er aan Russische kant doden zijn te betreuren, maar "véél minder dan onder de Oekraïense nationalisten"."



De Russische bevolking kan de eenzijdige informatie wel doorprikken via het internet. "Wie verder wil kijken dan zijn neus lang is, zal dat doen. Maar de oudere generaties zijn het gewend televisie te kijken", zegt Groot Koerkamp.