Mol start onderzoek naar jagers die tamme zwijnen toch doodschieten

De Jagersvereniging Achterbos verduidelijkt aan onze redactie wat er precies gebeurd is. Volgens hen moesten de jagers wel ingrijpen omdat de gemeente de varkens zelf maar niet levend te pakken kreeg. "De twee biggen stonden regelmatig op de openbare weg en we wilden het risico niet nemen dat ze 's avonds opnieuw zouden gaan lopen. We wouden geen ongevallen op ons geweten hebben", zegt Jef Verrees, voorzitter van de jagersvereniging.

"Daarom hebben we de varkens naar een wei gedreven. Aan de achterkant van die wei is namelijk een berm die de kogels kon opvangen", gaat Verrees verder. "Sorry, maar de varkens moesten daar op dat ogenblik weg. Ik vind het ook spijtig dat de gemeente niet vroeger ingegrepen heeft om die varkens naar een veilige plek weg te brengen."