Na 58 jaar staat Sint-Elooibeeld opnieuw aan de kerk van Meensel: "Meid van de pastoor verkocht het aan museum"

Dankzij de inspanningen van de vzw Ofsar staat het Sint-Elooibeeld weer in Meensel, al is het dan een kopie. "In 1964 is het beeld verkocht door de meid van de pastoor omdat de parochie geld nodig had voor een nieuwe parochiezaal", vertelt Geert Daenen van de vzw. "Er zijn toen nog andere stukken verkocht zoals schilderijen van de kruisweg. Het beeld is voor 10.000 frank naar het Leuvense museum Vanderkelen gegaan, wat nu Museum M is."