Pensioenen en uitkeringen stijgen en militairen krijgen voor het eerst in 20 jaar opslag: dit verandert op 1 maart

"Ik heb een lijn getrokken onder de jarenlange besparingen op Defensie en het defensiepersoneel. Het personeel is de motor van Defensie en het is samen met het personeel dat we de transformatie en de heropbouw willen voortzetten", lichtte Dedonder de beslissing toe. Defensie wil deze legislatuur meer dan 10.000 militairen aanwerven. Daarnaast moet het burgerpersoneel evolueren naar 15 procent of meer dan 3.000 burgers in 2025. Door in te zetten op een betere verloning wil Defensie een aantrekkelijke en concurrentiële speler op de arbeidsmarkt worden.