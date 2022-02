Oekraïense grenswachters op Slangeneiland leven nog: ze zijn gevangengenomen door Rusland

Slangeneiland is een klein, Oekraïens eiland in de Zwarte Zee dat zo'n 40 kilometer voor de kust van Roemenië ligt. Het eiland heeft een strategische ligging waardoor het een belangrijke rol speelt in de strijd om territorium. Op donderdag werd het eiland, waar dertien grenswachters de wacht hielden, aangevallen door een Russisch oorlogsschip.

Op een geluidsfragment dat is vrijgegeven is te horen hoe de Russische militairen de grenswachters benaderen. "Leg onmiddellijk jullie wapens neer en geef jullie over, om bloedvergieten en onschuldige slachtoffers te vermijden. Zoniet, zullen we het vuur openen", Na kort overleg antwoordde een van de Oekraïense grenswachters met: "Russisch oorlogsschip, go fuck yourself. Rot op!" Daarna zou het eiland beschoten en ingenomen zijn.