Grimbergen krijgt ondergrondse supermarkt bij nieuwe ondergrondse parking

Het centrum van Grimbergen krijgt een make-over. Zo wordt het gemeentehuis uitgebreid en er komt een ondergrondse parking bij. "Uniek in Vlaanderen wordt het ondergrondse Jumbo-warenhuis.", zegt schepen van mobiliteit, Philip Roosen (N-VA).

"We werden geconfronteerd met de nood aan extra parkeerplaatsen omwille van de uitbreiding van ons gemeentehuis enerzijds en anderzijds moeten we ook wat centrumversterkend gaan werken, omdat we in het centrum van Grimbergen geen buurtwinkel meer hebben. Er is geen bakker of slager meer en dan is het lumineus idee gekomen om een ondergrondse parking te combineren met een warenhuis", voegt Roosen er nog aan toe.