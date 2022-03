200 mensen houden wake in Sint-Niklaas tegen de oorlog in Oekraïne

Gisteravond verzamelden zo'n 200 mensen op de Grote Markt in Sint-Niklaas voor een stil protest tegen de oorlog die de Russische president Poetin is gestart in Oekraïne. Initiatiefnemer Geert Van Drom: "Het is erg wat de Oekraïners doormaken. Hun vrijheid is in gevaar. Dit is een moment om samen stil te staan bij wat er gebeurt en steun te betuigen. Alsook een oproep om het geweld te stoppen. We moeten vechten tegen het onrecht."