Oplichting in het vaccinatiecentrum Westhoek in Ieper: "Voor alle duidelijkheid: het vaccin is gratis"

"We namen onmiddellijk verdere stappen en contacteerden de politie. Die waarschuwt nu via sociale media voor de circulatie van valse mails met een oproep voor vaccinatie. In de mail moet je zogezegd je vaccinatie bevestigen, of je riskeert een boete van 8 euro", klinkt het bij politiezone Arro in Ieper. "Bevestigen gaat via een link en het invoeren van bankgegevens. Natuurlijk is dit oplichting. Ga er niet op in!"

Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers geld kwijt zijn.