Pastoor van Schaffen moet zijn eigen afscheidsviering online volgen omwille van corona

Cuypers vindt het jammer dat het zo gelopen is, maar de viering was eerder al eens uitgesteld door corona en de kerkraad zag het niet zitten om het opnieuw uit te stellen. "We hebben pastoor Jef 11 jaar bij ons gehad en dan is het toch mooier om afscheid te nemen als hij er fysiek bij is. Maar we gaan het later nog wel eens op een andere manier vieren. Want hij heeft heel wat betekend voor Schaffen."