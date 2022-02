Philippe Carels uit Gent kon na 5 dagen uit Oekraïne ontsnappen: "Aan de grens zijn mensen vertrappeld"

Philippe Carels uit Gent is na vijf dagen reizen door Oekraïne eindelijk aangekomen in Jaroslav, in buurland Polen. De grens oversteken is allesbehalve een kinderspel geweest, vertelt hij. Zijn zonen Maxime en Gauthier zijn naar Polen afgereisd om hun vader daar te helpen. "Van zodra we hadden gehoord dat hij problemen had, zijn we naar hier gekomen."