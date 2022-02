Raadsel rond herkomst 30.000 jaar oude Venus van Willendorf opgelost

Tussen de korreltjes zaten er ook kleine overblijfselen van schelpen en 6 zeer dichte, grotere korrels, zogenoemde limonieten. Die limonieten verklaren de tot nu toe mysterieuze halfbolvormige gaatjes aan het oppervlak van de Venus met dezelfde diameter als de limonieten.

"De harde limonieten zijn waarschijnlijk losgekomen toen de maker van de Venus haar aan het beeldhouwen was", zei Weber. "In het geval van de navel heeft die dan blijkbaar van de nood een deugd gemaakt". Zoals bij de tweede foto in het artikel staat, is het gaatje dat de verdwenen limoniet in de buik had nagelaten, vergroot om de navel weer te geven.

Een volgende bevinding was dat het oöliet van de Venus poreus is omdat de kernen van de miljoenen bolletjes, de oöïden, waaruit het bestaat, is opgelost. Dat vormt een goede verklaring voor de reden waarom de vindingrijke beeldhouwer 30.000 jaar geleden dit materiaal heeft gekozen: het is veel gemakkelijker om mee te werken.

De onderzoekers identificeerden ook een piepklein stukje van een schelp, slechts 2,5 millimeter lang, en dateerden het in de Jura-periode, die loopt van 201 tot 145 miljoen jaar geleden. Daardoor konden ze alle potentiële afzettingen van het gesteente uit het veel latere Mioceentijdperk (23 tot 5 miljoen jaar geleden) uitsluiten, zoals die in het nabijgelegen Weense bekken.