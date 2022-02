Windmolens op zee produceren recordhoeveelheid elektriciteit in februari: "Zeker tijdens stormweekend"

Op deze laatste dag van februari is het duidelijk dat deze maand goed is voor een record aan elektriciteitsproductie door windmolens in ons land. Dat geldt zowel voor de windmolens op land als op zee. De windmolens op zee waren in februari voor het eerst goed voor één miljoen megawattuur, dat is het jaarverbruik van zo'n 2,8 miljoen gezinnen.

Annemie Vermeylen van de koepel van de windparken op zee. "Op zee hebben wij gezien dat in de maand februari 20 procent meer geproduceerd werd dan vorig jaar, terwijl er evenveel windmolens actief waren. Dus dat is echt heel uitzonderlijk. De productie lag nog nooit zo hoog als deze maand." Dat heeft volgens Vermeylen ook veel te maken met het stormweekend van 19 februari. "Tijdens het weekend toen het zo stormachtig was, werd 37 procent van de elektriciteitsproductie door wind op land en op zee geproduceerd. Dat is opmerkelijk."