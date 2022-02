Restaurant in Ieper slachtoffer van fraude: "Hackers kopieerden winactie en probeerden aan bankgegevens te geraken"

Het IP-adres leidt naar een plaats in India, maar de gedupliceerde pagina is wel in het Nederlands geschreven. De zaakvoerder probeerde ook zelf contact op te nemen met de foute pagina. "Ik vroeg of ze wel echt De Steenen Haene waren en ze antwoordden in het perfect Nederlands hoe ze me daarvan konden overtuigen... Ik was een beetje van mijn melk en heb het dan maar aan de politie overgelaten", aldus Hilde.

Het restaurant heeft het ook gerapporteerd bij Facebook, maar daar hebben ze nog niet gereageerd. Ondertussen is de winactie afgelopen.