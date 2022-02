Zeg niet "invasie", maar "bevrijding": Russische internationale zender RT onder vuur voor oorlogsverslaggeving

Hoe dan ook lijkt Europa klaar met RT. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei gisteren dat ze "de mediamachine van Rusland" zal schrappen in de Europese Unie. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) vroeg ook al aan de Vlaamse mediawaakhond VRM om de uitzendingen te schrappen. "Het is duidelijk dat de zender desinformatie en propaganda verspreidt ter ondersteuning van de Russische strategie in het gewapend conflict in Oekraïne."

"De Raad van de Europese Unie zal in de komende dagen maatregelen nemen om de verspreiding te verbieden op Europees grondgebied", zegt de VRM vandaag. "In afwachting daarvan hebben we aan Telenet (de zender is bij ons enkel te zien via Telenet, red.) gevraagd om de nodige maatregelen te nemen om de doorgifte van RT in Vlaanderen te staken. Telenet heeft ondertussen geantwoord te zullen ingaan op die vraag."