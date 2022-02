Schoten gelost op restaurant in Schoten: 9 kogelgaten in venster

Op de Bredabaan in Schoten is vannacht rond 4u het vuur geopend op café en restaurant Jack's. Er zijn verschillende kogelinsagen in de gevel en het vensterraam. Het parket van Antwerpen is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Er is ook een onderzoeksrechter aangesteld.

Of de schietpartij kadert binnen een drugszaak, wordt volgens het parket onderzocht. De uitbater van de zaak onthoudt zich van alle commentaar.