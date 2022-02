Sint-Truiden viert carnaval zonder stoet: "De carnavalssfeer vind je vandaag in de kroegen"

Dat er ook dit jaar geen stoet is door covid, blijft natuurlijk jammer: “We beginnen er aan op 11 november en uiteindelijk werken we maar naar een zaak toe: de carnavalstoeten. We organiseren een heel jaar lang activiteiten om de stoet te kunnen houden en als die dan niet kan doorgaan, is dat jammer”, zegt Bellings. “Maar ik heb vooral de mensen rondom mij gemist en nu is het gezellig dat we samen nog eens een pint kunnen drinken. En ik neem daar zelfs verlof voor.”

“Wie zegt dat er geen carnaval is, is niet katholiek opgevoed” lacht Bellings. “Carnaval zit in onze kalender, het is in onze cultuur ingebakken. Stoet of geen stoet. Zondag staat carnaval zondag op de kalender.”