Circuskamp en slotshow in Westmalle kunnen opnieuw doorgaan: "Voor het eerst sinds corona zijn alle ouders welkom"

Nu de coronacijfers dalen, is er weer meer mogelijk voor de sport- en jeugdkampen tijdens de krokusvakantie. In Westmalle ontvangt kampenorganisatie Play & Sport deze week 25 kinderen voor een circuskamp, in samenwerking met Circus Picolini. “Wij zijn geen traditioneel circus. Wij werken alleen samen met scholen of kamporganisaties”, vertelt Eefje Truyens van het circus. “We leren de kinderen alle circustechnieken aan en organiseren op het einde van de week een voorstelling.”