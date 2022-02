BlacksinUkraine: vluchtelingen getuigen over racisme aan grens tussen Oekraïne en Polen

Reygaert staat aan de Poolse kant van de grens. "Wat er aan de andere kant van de grens gebeurt, zien wij hier natuurlijk niet", nuanceert hij. "Het zou kunnen dat daar mensen tegengehouden worden of dat er een soort voorrangsregeling is. Maar ook belangrijk om daarbij te vermelden is dat bij de Oekraïense burgers vooral vrouwen en kinderen zitten, terwijl bij bijvoorbeeld Afrikaanse of Aziatische mensen ook mannen mogen vertrekken. En er geldt wel een soort regel dat ze vrouwen en kinderen voorlaten", weet hij.