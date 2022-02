Stekene eert overleden jeugdschrijver Dirk Bracke met 10 boekenruilkastjes

Gemeente Stekene wil schrijver Dirk Bracke op een bijzondere manier eren en plaatst daarom 10 boekenruilkastjes over het hele grondgebied. Daar kunnen mensen gratis boeken achterlaten en ontlenen. De kastjes krijgen een naam die telkens verwijst naar een ander boek van Bracke.

De kastjes worden gemaakt door leerlingen mechanica van de Broederschool in Stekene. Die zijn telkens zo'n 4 uur bezig aan 1 kastje. Om ze tegen weer en wind te beschermen, zijn ze gemaakt uit metaal. Voor de leerlingen is het een goede oefening, het zit ook vast in hun lessenpakket, en voor de gemeente een meevaller dat ze lokaal gemaakt worden. Tegen de zomer moeten alle kastjes af zijn.