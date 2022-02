Gentse studente zit vast in Rusland: "Uren gezocht naar vlucht, toch gelukt. Woensdag ben ik weg"

"Het weekend was heel chaotisch," gaat de studente verder, "we wisten niet hóe we konden wegraken. Via het luchtruim waren er wel wat opties, via Istanbul, Qatar of Dubai, maar een vlucht vastkrijgen was heel moeilijk. Gisteren hebben we 6 uur online gezocht om te kunnen boeken. Het is uteindelijk gelukt, woensdag raak ik via Dubai in Brussel."