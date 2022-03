Twee keer brand op twee dagen tijd in hetzelfde huis in Roeselare

In Roeselare werd de brandweer afgelopen weekend twee keer opgebeld voor een brand in hetzelfde huis. Zaterdag zorgde de eerste pelletkachel voor een schouwbrand, maar met het weghalen van de afvoerbuis was het probleem opgelost. Gelukkig bleef ook de schade beperkt.

Zondag rond 17.45 uur ging de rookmelder voor een tweede keer af. Het lag toen aan een andere pelletkachel. De afvoerbuis had al de houten dakconstructie in brand gezet. Die moest geblust worden en er moest een gat in het dak worden gemaakt om ervoor te zorgen dat het vuur zich niet verder kon verspreiden. Het gat werd nadien weer dicht gemaakt. De woning is na de twee kleine branden nog bewoonbaar.