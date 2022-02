Blote borsten op reclamebeeld van watermerk Spa in Antwerpen-Centraal zaaien verdeeldheid

Ook in het Centraal Station van Antwerpen en in andere treinstations is het reclamebeeld te zien, maar daar is het tot net boven haar tepels bijgeknipt. In Het Laatste Nieuws verklaart woordvoerder Charlotte Giroud van Spa dat een beeld met ontblote borsten niet in het openbaar gebruikt mag worden en dat het dus geen keuze is van het bedrijf zelf. Uit een testfase zou ook gebleken zijn dat een voornamelijk jonge doelgroep negatief reageerde op het blote gedeelte.