Gesprekken tussen Oekraïense en Russische delegaties zijn met uur vertraging begonnen

Op een geheime locatie in Wit-Rusland zijn de vredesgesprekken tussen Oekraïne en Rusland van start gegaan. Ze zijn rond 11.15 uur (13.15 uur plaatselijke tijd) begonnen, een uur later dan gepland. Kiev wil een onmiddellijk staakt-het-vuren en de terugtrekking van de Russische troepen. Rusland zegt dat er pas een doorbraak komt als er voor beide landen een werkbare oplossing is. Of de gesprekken iets zullen opleveren - vrede of een tijdelijk staakt-het-vuren - is erg onzeker.