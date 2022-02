Welke rol speelt Wit-Rusland in het conflict tussen Rusland en Oekraïne: meer dan het op het eerste gezicht lijkt

Dat volksprotest is vorig jaar neergeslagen door harde repressie en het regime in Minsk is daardoor internationaal geïsoleerd geraakt en nog meer gaan aanleunen bij het Rusland van Poetin. Dat Poetin toen Loekasjenko de hand boven het hoofd hield, wordt beloond met hondstrouw: Wit-Rusland vormt nu een basis van waaruit Russische troepen het noorden van Oekraïne en de hoofdstad Kiev belagen, ook al loopt dat niet van een leien dakje.

Nochtans was de Wit-Russische hoofdstad Minsk jaren geleden de plaats waar onderhandelaars uit Europese landen, Rusland en Oekraïne de bewuste Minsk-akkoorden hebben gesloten om een einde te maken aan het conflict. Dat gaf Wit-Rusland toen enig westers krediet, maar dat is natuurlijk samen met de akkoorden als sneeuw voor de zon verdwenen. Meer nog: volgens de VS-inlichtingendienst CIA zouden Wit-Russische troepen nog deze week in Oekraïne de Russische invasie gaan steunen. Uitgesloten is dat niet, want een contingent Wit-Russische soldaten heeft onlangs de Russische interventie in het door volksprotest verscheurde Kazachstan ondersteund.