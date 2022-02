Ruben Vanhollebeke uit Zerkegem wint het WK boogschieten voor blinden en slechtzienden

In Dubai werd West-Vlaming Ruben Vanhollebeke wereldkampioen boogschieten voor blinden en slechtzienden. Ruben uit Zerkegem bij Jabbeke werd op het laatste kampioenschap, in 2019, ook al eens wereldkampioen. Om te kunnen schieten met pijl en boog gebruiken de deelnemers allerhande hulpmiddelen om de juiste richting te kunnen bepalen.

"Ik sta misschien iets vaster dan de rest, maar ik train ook heel erg veel", zegt Ruben. "Bijna elke dag oefen ik, zeker nu het beter weer is. Ik ben dan ook superblij dat ik dit jaar opnieuw wereldkampioen ben. Het is iets waarvoor ik heel veel werk. Het is dé wedstrijd waar ik een heel jaar naar uitkijk. Dus het is een zalig gevoel om nogmaals wereldkampioen te worden."