Verpleegkundige Ihor uit Destelbergen vertrekt naar militair veldhospitaal in moederland Oekraïne

Hier blijven en op tv naar beelden van de oorlog kijken, is geen optie voor verpleegkundige Ihor Vitenko (55). Hij kwam in 1999 met een studentenvisum van Oekraïne naar België. Vandaag heeft hij een privé-praktijk in Heusden en werkt hij in het AZ Jan Palfijn in Gent. Maar zijn werk hier zal even moeten wachten, want samen met enkele chauffeurs trekt Ihor vanmiddag met 3 ambulances vol medisch materiaal naar zijn land van herkomst. Daar gaat hij voor minstens 3 weken aan de slag in een veldhospitaal.