Zelzatenaar die gevluchte Oekraïners wil helpen ondervindt barre omstandigheden : "Ik raakte ingesneeuwd in grensstreek en bracht de nacht in de auto door"

Andy De Schipper uit Zelzate vertrok zaterdag naar de Pools-Oekraïense grensstreek om er gevluchte Oekraïners te helpen. Afgelopen nacht kwam hij vast te zitten in hevige sneeuwval in een Poolse bergstreek, toen hij vluchtelingen aan de grens met Oekraïne wilde gaan helpen. Hij moest de nacht doorbrengen in zijn wagen, omdat hij zijn hotel niet meer kon bereiken.