Zorgboerderij Tielt-Winge zoekt hulpgoederen voor Oekraïne en zorgt dat ze ter plaatse geraken 

Alle hulpgoederen blijven nog heel de week welkom op de zorgboerderij in Tielt-Winge. "Vrijdagavond vertrekt een kameraad van me naar Oekraïne om alle spullen te brengen." Daar wil Gino niet langer mee wachten, ook al klinken er stemmen om vooral geld te storten, in plaats van goederen. "Het is nu dat de mensen hulp nodig hebben. We gaan hier niet langer mee wachten."

Wie zelf graag nog spullen doneert, kan die binnen brengen bij zorgboerderij de Watermanshoeve, Statiestraat 39 in Tielt winge.