4 Limburgse woonzorgcentra onder verhoogd toezicht

“Twee van die drie woonzorgcentra zullen verhuizen naar een nieuwbouw”, zegt Lieve van Boxem, woordvoerder van Korian. “Dus ook in Hoeselt wordt er een volledig nieuw complex gebouwd. De werken zullen dit voorjaar nog starten, en als alles goed gaat hopen we dat we kunnen verhuizen in 2023. En dan zijn al die problemen uiteraard van de baan.”