“POPOPPERS” verrassen Hasselaren met hun ‘pop-up voorstellingen’

Het idee voor ‘De Popoppers’ komt van artistiek leider, Gerhard Verfaillie van het Krokusfestival, een Internationaal kunstenfestival voor jong publiek in het Cultureel centrum van Hasselt. Een ingeving toen Verfaillie eens door de winkelstraat liep en overal en nergens kinderen zag opduiken. “Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Krokusfestival wilde ik iets anders doen dit jaar. Kunst gaat over grenzen heen. Door de pandemie is de wereld van iedereen kleiner geworden, maar we mogen onze geest en verbeelding niet verkleinen. Zeker niet van kinderen en jongeren, zij hebben een open blik op de wereld en ik hoop dat ze deze kunnen behouden.”