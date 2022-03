AA Gent start procedure tegen fans die geen mondmasker droegen: "Waarschuwing tot stadionverbod"

AA Gent zegt dat het de procedure opstart omdat het toen, in de coronacontext, onverantwoord was dat mensen de mondmaskerplicht negeerden. "We hebben als club een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook de Pro League droeg ons op om de regels te handhaven en dat doen we nu dus ook." Piens benadrukt wel dat het niet dragen van een mondmasker een veel lichter vergrijp is dan, bijvoorbeeld, het gooien van vuurwerk. "We bekijken welke sancties gepast zijn."