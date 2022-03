Antwerpen bant Russische zeilschepen van Tall Ships Races

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft ook een brief gestuurd naar de gouverneur van de Russische havenstad Sint-Petersburg. Met die stad heeft Antwerpen een zogenoemd memorandum of understanding, een verregaand partnerschap. Het Antwerpse stadsbestuur is in de brief uitermate bezorgd over de situatie in Oekraïne en veroordeelt de Russische schendingen van het internationaal recht. Antwerpen schort alle lopende projecten met Sint-Petersburg op.