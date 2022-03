BASF Antwerpen bouwt nieuwe fabriek om meer alkylethanolamines te produceren

Door de globale capaciteit van het tussenproduct te verhogen, versterkt BASF zijn waarde op de site in Antwerpen. "We hadden nog wel wat braakliggend terrein", zegt Heyndrickx. "Dat maakt de site ook wel aantrekkelijk. Er is daardoor ook een goede verbinding mogelijk met de bestaande installaties. Dat is nodig omdat het eindproduct van één installatie soms een grondstof is voor een andere. Het gaat dus opnieuw om een mooie investering."

Vandag werken op de BASF-site in Antwerpen 3.000 mensen. Door de nieuwe fabriek zal er een beperkt aantal nieuwe jobs bijkomen, maar BASF maakt vandaag het exacte aantal nog niet bekend. Ook hoeveel de bouw zal kosten, wordt nog niet meegedeeld. De bouw start in het najaar en de fabriek om in 2024 in gebruik genomen worden.