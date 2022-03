Dichter Stijn De Paepe uit Zele begraven na ingetogen plechtigheid

Vandaag is dichter Stijn De Paepe uit Zele begraven. Hij overleed aan kanker en is vooral bekend voor zijn korte gedichten over de actualiteit. Bij de uitvaartplechtigheid was er veel ruimte voor gedichten, klassieke muziek en persoonlijke afscheidsredes door familie, vrienden en collega's. Ook burgemeester Hans Knop (CD&V) had iets voorbereid.