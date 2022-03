Bestaat er naast de Tyrannosaurus rex ook een T. imperator en een T. regina?

In de onderste laag van het gesteente werden enkel stevige dijbeenderen gevonden, in totaal zes. De variatie tussen die beenderen verschilde niet van die bij andere soorten theropoden, een groep van overwegend vleesetende, tweevoetige dinosaurussen, waartoe Tyrannosaurus behoort (en ook de huidige vogels). Dat wijst erop dat er in die tijd maar een soort van Tyrannosaurus bestond, zeggen de onderzoekers.

In de middelste gesteentelaag werd maar één lichter gebouwd dijbeen gevonden, terwijl er in de bovenste laag vijf andere voorkwamen, naast stevigere dijbeenderen.

De variatie in de sterkte van de Tyrannosaurus-dijbeenderen in de bovenste laag was groter dan de variatie die werd waargenomen in een aantal vroegere specimens van theropoden. Volgende de onderzoekers wijst dat erop dat de Tyrannosaurus-specimens uit de hogere afzettingslagen zich fysiek ontwikkeld hadden tot meer verschillende vormen in vergelijking met specimens uit de lagere lagen en met andere dinosaurussoorten.

"We kwamen tot de bevinding dat de veranderingen in de dijbeenderen van Tyrannosaurus hoogstwaarschijnlijk geen verband hebben met het geslacht of de leeftijd van de specimens", zei hoofdauteur van de studie Gregory Paul. "We stellen voor dat het dijbeen in de loop van de tijd geëvolueerd kan zijn uit een gemeenschappelijke voorouder die stevigere dijbeenderen vertoonde naar fijner gebouwde beenderen in latere soorten. De verschillen in sterkte van de dijbeenderen kunnen als voldoende onderscheiden beschouwd worden om de specimens mogelijk te beschouwen als aparte soorten."