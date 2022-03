Bijna 30.000 Belgen in één dag halen gratis jodiumtabletten: is het wel nodig om nu naar de apotheek te lopen?

De Apothekersbond zegt nu dat gisteren 21.179 Belgen bij de apotheek langsgeweest zijn voor gratis jodiumtabletten. In totaal zijn gisteren 32.483 verpakkingen met jodiumtabletten verdeeld. Dat is het op twee na hoogste cijfer in één dag tijd, sinds 2018. Toen startte de regering een informatiecampagne rond nucleaire risico's en werden jodiumpillen gratis beschikbaar gemaakt bij apothekers.

Toen donderdag bekend werd dat er in Tsjernobyl gevochten werd, is de vraag naar jodiumtabletten beginnen te stijgen, legt Michael Storme van APB uit. Zondag was er bovendien het bericht dat de Russische president Vladimir Poetin "afschrikkingstroepen die nucleaire wapens bezitten, in de hoogste staat van paraatheid laat brengen."

"Het is ongetwijfeld een paniekreactie", zegt Michael Storme. "De kans dat er een nucleaire oorlog komt, lijkt mij eerder klein dan groot. Maar als je ongerust bent, kan het geen kwaad om een verpakking in huis te hebben."