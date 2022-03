Binnenkort zwemmen naast het MAS in Antwerpen: er komt een zwembad in het Bonapartedok 

“Er zijn al geloijkaaridge projecten gerealiseerd in andere Europese steden. In Parijs bijvoorbeeld, maar ook in Helsinki vind je mooie voorbeelden van hoe je een zwembad in een dok kan verwerken”, vertelt De Wever. “Het water van het Bonapartedok heeft voldoende kwaliteit om zwemmen en andere watersporten mogelijk te maken. Bij mooi weer moet dit dus een aantrekkelijke plek worden voor onze inwoners en voor toeristen.”