Britse koningin Elizabeth II houdt weer audiënties na bezorgdheid over coronabesmetting

Na de bekendmaking van de coronabesmetting werd vanuit politieke kringen en het Britse publiek veel beterschap gewenst. Er werd ook bezorgd gereageerd op de besmetting en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van koningin. De 95-jarige monarch werd vorig jaar nog opgenomen in het ziekenhuis. Een diplomatieke receptie die voor woensdag gepland stond, is afgelast op advies van de regering vanwege de toestand in Oekraïne.