Brugge stelt plan op om Oekraïense vluchtelingen bij mensen thuis op te vangen: "Al één gezin opgevangen"

Deze ochtend stuurde staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi (CD&V) een brief uit naar de steden en gemeenten om in kaart te brengen hoe ze de vluchtelingen kunnen opvangen. Brugge is daar onmiddellijk mee aan de slag gegaan en deed een oproep naar vrijwilligers, bedrijven en organisaties die vluchtelingen willen opvangen. Tegen morgenmiddag moet die inschatting gemaakt worden.

Bruggelingen die solidair willen zijn, kunnen zich aanmelden via het Huis van de Bruggeling, dat kan zowel telefonisch, via mail, op de website als fysiek. "De oproep is nog maar verspreid en Brugge toont zich al solidair", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). "Al een tiental gezinnen hebben laten weten dat ze ruimte hebben om gezinnen op te vangen uit Oekraïne. Naast de initiatieven van inwoners gaat de stad haar eigen netwerk van opvangplaatsen uitbreiden van een 70-tal naar 100."